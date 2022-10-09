Хуснуллин дал поручение в течение суток составить план-график восстановления Крымского моста

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершили облет и осмотрел место взрыва на Крымском мосту.

В своем Telegram-канале он подвел итоги принятых мер после происшествия:

«ЖД сообщение запускаем и для грузовых, и для пассажирских.

Автомобильное движение пока в реверсивном режиме по одной полосе. Будем восстанавливать вторую полосу в ближайшее время.

По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ.

Перебоев с поставками не ожидаем. Паромные переправы будут работать, по мере обследования будем понимать можем ли пускать на мост и грузовые машины.

Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту».

Он подчеркнул, что ежедневно будет проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы.

Ольга Сурикова