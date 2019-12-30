В ДКР наградили победителей конкурса «Наряжаем елку вместе»

28 декабря во Дворце культуры рыбаков состоялась церемония награждения для участников конкурса «Наряжаем елку вместе».

В конкурсе приняли участие более 100 воспитанников детских садов, школ, детско-юношеских клубов. 2

28 декабря в библиотеке Дворца культуры рыбаков было по-праздничному красиво и людно. Посреди каминного зала — украшенная совершенно необыкновенными игрушками новогодняя ель. Стены украшают

панно из батика (картин, написанных на мокром шелке). На столах и стеллажах — всевозможные фигурки животных, сказочных героев, красавицы елочки, среди них символы прошлого, нынешнего и грядущего

Новых годов. Обязательный атрибут любого новогоднего праздника — Дед Мороз и Снегурочка. И все это не куплено в магазине, а сделано с большой фантазией руками детей, родителей, воспитателей и педагогов.

Гирлянды из войлока, дерева, мягкие игрушки из ткани и папье-маше, стекло и тесто, превращенные в уникальные украшения — вся эта красота выставлена на всеобщее обозрение и восхищение.

Ребята, участники конкурса, и их воспитатели и педагоги из детско-юношеских клубов «Юность», «Дружба», «Маяк», «Вдохновение», «Горизонт», «Надежда», общеобразовательных школ №15, 34, 37, школы-гимназии №10, детских дошкольных учреждений №24, №88 получили благодарности за активное участие в мероприятиях Дворца культуры рыбаков. Потом всех гостей пригласили на спектакль «Сказки

о хрустальной туфельке».

По материалам пресс-службы ДКР (Марина Сидорец)

Фото Натальи Чёрной