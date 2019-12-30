Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» вернулось из зимнего рейса

Сегодня Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» вернулось из экспедиции в севастопольский порт приписки.

В экспедиции 24 ученых под руководством старшего научного сотрудника ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Наталии Бурдиян изучали видовой состав и распространение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб в прибрежных и открытых водах Черного моря у берегов Крыма и Кавказа.

Ученые-радиобиологи изучали изменения уровней содержания и распределения радионуклидов, хлорорганических соединений, ртути и тяжелых металлов, углеводородов нефти в воде и донных отложениях Черного и Азовского морей. В зимний период такие исследования проводились впервые.

Помимо ученых ФИЦ ИнБЮМ участие в экспедиции приняли научные сотрудники Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем. Совместные экспедиции на флагмане научного флота Черного моря НИС «Профессор Водяницкий» стали уже многолетней традицией и

научной необходимостью.

Осенью текущего года на судне «Профессор Водяницкий» была использована первая и пока единственная в России мобильная лаборатория геномики, позволяющая работать с живым материалом в море. Следующий рейс состоится весной.

По материалам пресс-службы ИнБЮМ (и фото)