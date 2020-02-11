Жизнь

Севастопольцев призывают рассказывать детям о необходимости раздельного сбора мусора

11-02-2020
выпускающий редактор
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Вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлёв призвал рассказывать подрастающему поколению в детских садах и школах о необходимости раздельного сбора мусора для его последующей переработки.

По словам депутата сегодня в городе установлены емкости для раздельного сбора мусора, но люди часто бросают туда все что угодно. Если рассказывать данной системе с детства,  «вырастет поколение с современным менталитетом, у которого раздельный сбор мусора войдет в привычку». 

По мнению депутата Госдумы Александра Курдюмова, чтобы система работала продуктивно, нужно объяснить людям, для чего собирать мусор раздельно, а также мотивировать их деньгами или скидками на различные услуги. 

Решить проблему утилизации мусора поможет принцип экономики замкнутого цикла — «отходы в доходы». Предполагается организовать производство таким образом, чтобы максимальное количество отходов было переработано и из них можно было произвести другие товары.

По материалам пресс-службы Севастопольского городского отделения ЛДПР 
Фото: cheltv.ru

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