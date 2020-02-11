Севастопольцев призывают рассказывать детям о необходимости раздельного сбора мусора

Вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлёв призвал рассказывать подрастающему поколению в детских садах и школах о необходимости раздельного сбора мусора для его последующей переработки.

По словам депутата сегодня в городе установлены емкости для раздельного сбора мусора, но люди часто бросают туда все что угодно. Если рассказывать данной системе с детства, «вырастет поколение с современным менталитетом, у которого раздельный сбор мусора войдет в привычку».

По мнению депутата Госдумы Александра Курдюмова, чтобы система работала продуктивно, нужно объяснить людям, для чего собирать мусор раздельно, а также мотивировать их деньгами или скидками на различные услуги.

Решить проблему утилизации мусора поможет принцип экономики замкнутого цикла — «отходы в доходы». Предполагается организовать производство таким образом, чтобы максимальное количество отходов было переработано и из них можно было произвести другие товары.