В Динопарке решили не ремонтировать, а снести скейт-площадку

Гагаринский муниципалитет не сможет отремонтировать скейт-площадку в Динопарке, поэтому ее придется снести. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

Глава горхоза отметил, что в ближайшее время скейт-площадка будет снесена.