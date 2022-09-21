В Динопарке решили не ремонтировать, а снести скейт-площадку

Гагаринский муниципалитет не сможет отремонтировать скейт-площадку в Динопарке, поэтому ее придется снести. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем Telegram-канале.
Глава горхоза отметил, что в ближайшее время скейт-площадка будет снесена.
«Мы ее демонтируем, приведем в нормальное состояние. И, наверное, перенесем в район Дома культуры рыбаков», – рассказал он.
А освободившуюся при этом площадку глава горхоза предложил использовать «для каких-то других целей данного района».
Напомним, недавно мальчик травмировал ногу на скейтплощадке в Динопарке, которая давно нуждается в ремонте.
Ольга Сурикова