В Динопарке решили не ремонтировать, а снести скейт-площадку

Городское хозяйство
21-09-2022
Комментариев нет
Гагаринский муниципалитет не сможет отремонтировать скейт-площадку в Динопарке, поэтому ее придется снести. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем Telegram-канале.
 
Глава горхоза отметил, что в ближайшее время скейт-площадка будет снесена.

«Мы ее демонтируем, приведем в нормальное состояние. И, наверное, перенесем в район Дома культуры рыбаков», – рассказал он.

А освободившуюся при этом площадку глава горхоза предложил использовать «для каких-то других целей данного района».

Напомним, недавно мальчик травмировал ногу на скейтплощадке в Динопарке, которая давно нуждается в ремонте.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.