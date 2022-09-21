Для резервистов не будут ограничивать выезд

Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом он уточнил, что подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но «лучше этого не делать».

Ольга Сурикова