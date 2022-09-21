Для резервистов не будут ограничивать выезд

Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в РФ для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», — ответил политик на вопрос журналистов, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам РФ, пишет РИА Новости.
При этом он уточнил, что подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но «лучше этого не делать».
Ольга Сурикова