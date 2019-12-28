В детском технопарке «Кванториум» прошел новогодний «Кванто-квиз»

Детский технопарк «Кванториум» 27 декабря собрал детей от 7 до 13 лет на финальные в этом году интеллектуально-развивающие игры «Кванто-квиз».

Дети отвечали на вопросы, разгадывали ребусы и танцевали вместе с роботами.

Финальный в этом году «Кванто-квиз» был посвящен робототехнике. Дети в подготовительных группах «Хочу шкодить» изучают ее с 6 лет.

25 и 26 января в Севастополе будет проходить открытый региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Крым – 2020». «Кванто-квиз» – это первая встреча с детьми в рамках масштабного проекта.

По материалам пресс-службы технопарка «Кванториум» (и фото)