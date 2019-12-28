В Севастополе торжественно открыли парк «Учкуевка»

Сегодня, 28 декабря состоялось торжественное открытие отремонтированного парка Учкуевка на Северной стороне. В церемонии приняли участие врио губернатора города Михаил Развожаев, члены правительства и депутаты.

Парк украсили к новогодним праздникам, а у главного входа установили елку.

В новом парке планируется проводить различные мероприятия, в том числе, фестиваль молодых талантов «Учкуевка зажигает огни».

Парк разделен на четыре тематические зоны — входную, центральную со смотровой площадкой, спортивную и событийную. Сразу у входа — пункт охраны, информационный киоск и туалет. В центральной части парка — видовая площадка с фуд-кортом. Центральная аллея и все дорожки парка вымощены плиткой, вдоль них – скамейки и клумбы. Центральным элементом событийной зоны является сцена. Здесь же обустроена зона для пикника. В парке оборудованы несколько детских площадок, велодорожки, воркаут-зоны. Строители максимально сохранили зеленые насаждения парка, кроме того здесь высажено более 600 новых растений — деревьев и кустарников.

Несмотря на дождь на открытии парка было много взрослых и детей. Для зрителей организовали развлекательную программу.

По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Севастополя (и фото)