В Севастополе мастер по холодильникам украл золото у пенсионерки

В Севастополе мастер по ремонту холодильника украл золотые украшения у пенсионерки, но был пойман полицейскими, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

Пенсионерка рассказала, что 14 мая она вызвала на дом мастера для ремонта своего холодильника. Во время заправки хладагентом мужчина попросил её выйти на некоторое время, якобы для безопасности. После часовой прогулки и ухода мастера пенсионерка обнаружила пропажу золотых украшений.

Женщина сразу обратилась в полицию, сотрудники которой в тот же день задержали злоумышленника. Мужчина признался в краже и рассказал, что сбыл похищенные ювелирные изделия в ломбард. Золото удалось вернуть.

Напомним, полицейские задержали 16-летнюю девушку, выносившую синтетические наркотики из леса на Фиоленте.