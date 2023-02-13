В Севастополе разберутся, не саботируют ли перевозчики работу на линии в микрорайоне Жидилова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 13 февраля в ходе аппаратного совещания коснулся транспортных проблем жителей микрорайона Жидилова. Своим заместителям поручил проверить, нет ли в данной ситуации места саботажу.

Губернатор отметил, что в Центр управления регионом неоднократно поступают жалобы на маршруты № 26 и 112, люди вынуждены стоять на остановках по 40 минут.

На уточнение вице-губернатора Павла Иено о том, что в данном районе пять линий общественного транспорта: №№1,17, 26,28 и 112, а также увеличено количество рейсов маршрута №28, Развожаев задался вопрос, не остались ли дополнительные рейсы только на бумаге.

Он поручил вывести специалистов на линию, фиксировать работу частных перевозчиков в течение недели, чтобы разобраться с интервалами движения.

Ольга Сурикова