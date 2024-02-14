В депртансе Севастополя рассказали, как вернуть штраф за парковку

Дептранс Севастополя принял порядок возврата уплаченных штрафов за парковку.

Чтобы вернуть по ошибке оплаченный штраф или сумму, уплаченную сверх положенного, необходимо написать заявление в дептранс, а также приложить платежные документы или их копии, если речь идет о части платежа.

Также, чтобы вернуть деньги нужно приложить документы, подтверждающие основание для возврата. Заявление будут рассматривать в течение 30 дней, в этот срок должно прийти уведомление об отказе возврата, если такое решение будет принято. В какой срок вернутся деньги не сообщается.

Напомним, о полноценном введении штрафов за парковку в центре Севастополя и Балаклаве городские власти сообщили в прошлом году.