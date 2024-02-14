Москва разрешила регионам ограничивать работу «наливаек»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий властям регионов запрещать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках», а также устанавливать время продажи любого алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах.

Изменения вступят в силу с 1 апреля.

Теперь региональные власти смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Напомним, в Севастополе подорожают сигареты и алкоголь.