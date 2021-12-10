В Севастополе отметили День героев Отечества

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. В Севастополе руководство города, в числе которого – депутаты заксобрания, сенаторы возложили цветы к вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
«Нельзя забывать такие важные и памятные даты, как День Героев Отечества. Севастопольская земля всегда славилась своими героями – людьми, за плечами которых подвиги, заслуживающие уважения и признания. В самых сложных ситуациях им помогали мужество, смелость, отвага и героизм. Такие герои должны служить примером для подрастающего поколения, быть их ориентиром. Нельзя не вспоминать о таком важном дне, о павших смертью храбрых», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.
Отметим, памятная дата «День Героев Отечества» была установлена государственной думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Так же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации. 28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя