В части Севастополя в течение дня не будет света

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии на период 1-1,5 часа в интервале с 09:00 до 17:00.

Электричества не будет последующим адресам:

ул. Некрасова 28,174,214,39,191;

«Медик-88» 4-6,136-138,196,210,216,228,25,17,47,65,75,93,107,117,133,153

ул.Славянская 1-А/1,1-А/2,1-А/3,1,1775;

ул. Босфорская 2,3-21;

бул. Парижский 2;

«СТ Швейник» 22/2,14/2,20/2,2-4,9-2,1-2,17/2 ,3/2-Г,25/2,8;

ул. Лесхозная 74/4;

«СТ-Южное» 380,381;

СТ «Южный Экспресс» 10-А,50-А,22,28-30,34,46,52,60,25-а,5,9,75,1019,1051

ул. Монастырское шоссе 59/22,248,59/4-А,59/19-А,59/19,59/22-А,5;

«СТ Троллейбусник -1» 54,112,120,17,27-29,33,45,59,77,117,121,1020,183-185,199,207,1033;

«ТСН Слип» 18-20,24,28,40,46,122,128,172,209-б,17,31,45-47,53,67,121-12

«СТ Ветеран» 4-8,16,22,56,1,9-11,17,27,53;

«ТСН СТ Лесная Поляна» 1;

«СТ-Топливник» 28,44,60,78,79/59;

п. Инкерман

СТ Лесная поляна 66-68,74,78,82,98,102,114,120-,41,51,65-67,75,85,95,102,109,121;

СТ Ветеран 24-58,72,37-77;

«СТСН-Топливник» 108,112-114,118,126,127,136-14,79/125,105-107,113,129;

ул.Погорелова 83/186,83/62,83/115,83/107,81/51;

СТ Медик-2-А г. 27;

п. Кача

ул. Авиаторов 29-А/7,29/19,29-А/8,29-А/6,29;

ул. Якова Смушкевича 12-а;

ул. Мореходная 164-А,136,150,158-160,164-166,161-А,163-А,141-а,159-А,133-А

ул. Гидрографическая 22-б,26-а,28-в,22-в,26-б,28-Г,9;

СНТ «Ветеран-2» уч 82,22,28,48,54,уч65,43,51,59,67,77,85

Сапун-гора 1418,1433,1437-1439,1525;

ул. Владимира Папидзе 12,20,27;

ул. Павла Елисова 764,15-А,21,31;

ул. Танкиста Ревкова 28,31

пер. Блиндажный 9;

С 10:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. 2 Бастионная 12-26,19-А,21-27;

ул. Синопская 2;

ул. Хрулева 13-Б,13/20,13/22,13/21,21-А,13

С 12:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Новикова 32,39-51;

ул. Склонная 2-4,3-Б,1-13;

пер. Фонтанный 4-12,1-13;

ул. Шелковичная №1770,2-18

С 09:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. 5 км Балаклавского шоссе 42;

ул. Пехотная 30;

ул. Дубравная 26,11,19;

ул. Сельская 4-Б/2,2-б,8-б,2-а,14-а,2-18,22,4-А/3;

ул. Камышовое шоссе 1-Д;1-А/1;

ул. Еловая 10,8-А,8

Для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В по заявке ФГУП «102 ПЭС» МО РФ будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

С 10:00 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

Балка Бермана, 62, 42, 52, 30, 34, 40, 42, 52, 54, 62, 82, 29, 27, 5, 9, 41, 55, 57, кад. 513;

ул. Монастырское шоссе, 4, 176, 94, 86, 33, 85, 119, 145;

СНТ «Скиф», 42, 64, 100, 292, 206, 262, 190, 184, 97, 223, 291, 235, 289, 239, 243, 51, 1213, 146, 138, 1212, 28, 34, 76, 306, 206, 145, 183, 27, 1288, 147, 107, 297, 217, 321, 181, 333, 1260, 144, 120, 224-а, 106, 16, 38, 85, 13, 261, кад. 1286, 1220, 1291, 1132, 1136, 1138, 1119, 1127, 1137, 1107, 733;

СТ «Надежда-1»;

СТ «Перископ»;

СТ «Автомобилист»;

ТСН «Мидэус».