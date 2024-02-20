Севастопольские боксеры везут «серебро» и «бронзу» с XXXIV Всероссийских соревнований по боксу класса «А».

Иван Романчук выиграл серебряную награду XXXIV Всероссийских соревнований по боксу класса «А» среди мужчин в в/к до 75 кг.

Тренирует Ивана Руслан Кудрявцев. Бронзовую медаль завоевал Давид Агабекян (в/к до 63,5 кг. Он провел три поединка в рамках турнира, но был вынужден сняться с борьбы за высшую награду из-за травмы. Бои в рамках турнира продолжались 5 дней в подмосковных Люберцах, куда приехали 127 спортсменов из 22 регионов нашей страны. По итогам соревнований определились 12 победителей в разных весовых категориях.