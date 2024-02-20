В Госдуме предложили сохранить право на земельный участок за участником СВО на время прохождения службы

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем партии Леонидом Слуцким предложили не допускать лишения участников спецоперации, находящихся в зоне СВО, земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный гектар»

«Те, кто получил землю на Дальнем Востоке, в Сибири и в других регионах, по действующему законодательству обязаны её использовать. А кто будет обеспечивать использование, если получатель на фронте Родину защищает? Мать, жена, дети? Получается, по закону землю должны изъять в связи с неисполнением обязательств. Предлагаем закон доработать. Те, кто сейчас на передовой, должны быть защищены, им будет обеспечено возвращение к комфортной жизни. Никакие земли изымать у них не позволим. Вернутся ребята, будут вести работы, реализовать свои приостановленные планы. А пока мы обеспечиваем им крепкий тыл и заботу», – отметил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Договор на получение «Дальневосточного гектара» обязывает всех владельцев земельных участков вести работы по их освоению. Однако граждане, участвующие в специальной военной операции, по объективным причинам физически не могут осуществить установленные действия в связи с выполнением боевых задач на территории проведения CBO.

По этой причине стали возникать проблемы и расторгаться договоры с российскими воинами, несмотря на то что они ненамеренно нарушают требования к использованию земельного участка, отсутствуя на своей земле по уважительной причине.

В Севастопольском отделении ЛДПР полностью поддерживают инициативу ЛДПР. Это создаст нашим защитникам крепкий тыл, обеспечит условия для комфортного возвращения в мирную жизнь на родной земле.