В больницах Севастополя находится 154 человека с COVID-19

За день поступило 26 человек

В Севастополе по состоянию на утро 31 марта зарегистрировано 47 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 5 человек в возрасте от 74 до 89 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 26 человек. Выписаны 32 пациента. На данный момент в больницах находится 234 пациента, из них 154 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 692 человека, выздоровели 78 718.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 31 марта сделали прививку от коронавируса 308 101 человек. Второй этап вакцинации прошли 296 846 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 30 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.