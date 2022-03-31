COVID-19

В больницах Севастополя находится 154 человека с COVID-19

31-03-2022
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За день поступило 26 человек

В Севастополе по состоянию на утро 31 марта зарегистрировано 47 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 5 человек в возрасте от 74  до 89 лет.    

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 26 человек. Выписаны 32 пациента. На данный момент в больницах находится  234 пациента, из них 154 – с подтвержденным COVID-19.    

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.   

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 692 человека, выздоровели 78 718.    

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.   

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».   

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.   

В Севастополе на утро 31 марта сделали прививку от коронавируса 308 101  человек. Второй этап вакцинации прошли  296 846 жителей региона.                               

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 30 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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