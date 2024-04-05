В Белогорском районе Крыма разоблачен замначальника отдела полиции, крышевавший наркокартель

Заместитель начальника полицейского отдела из Белогорского района был осужден за сотрудничество с наркокартелем, получая взятки в 15 тысяч долларов ежегодно. Подполковник Владислав Разумовский, который, что иронично, отвечал за борьбу с наркотиками, в итоге возглавил преступную группу, культивировавшую коноплю. Об этом сообщает Mash.

По данным Mash, Разумовский организовал деятельность трех местных жителей, которые выращивали канабис в теплицах, расположенных в районе Зуи. Под их контролем на пяти участках было выращено более 150 кустов конопли.

Примечательно, что информация о раскрытии плантации просочилась к Разумовскому, он попытался спасти ситуацию, выделив 5 тысяч долларов своим подельникам и приказав им покинуть Россию. Попытка бегства закончилась неудачно — их задержали на границе. Разумовский был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а его подельники получили по 9 лет.

Напомним, бывшего министра культуры Крыма Новосельскую посадили на 10 лет за коррупцию.