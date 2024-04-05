Украина готовится применять сверхдальнобойные БПЛА, — BILD

В 2024 году Украина сможет применять БПЛА с дальностью до 2000 км и больше, сообщают источники немецкого издания Bild.

По данным Bild, ВСУ таким образом пытаются восполнять дефицит ракет средней и большой дальности. Власти Украины рассчитывают, что до конца года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Немецкие журналисты считают, что эти дроны смогут атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики.

При этом Bild отметила, конструкторское бюро «Луч» в Киеве разработало дрон «Сокол-300», который якобы может пролететь до 3,3 тыс. км и нанести удары по объектам, в частности, в Мурманской области.

Напомним, пострадавшая от ракетной атаки на Севастополь женщина до сих пор находится в больнице. Одного из двоих раненых, которые были госпитализированы после ракетного удара по Севастополю в ночь с 23 на 24 марта, уже выписали из больницы.