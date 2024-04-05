В Севастополе военные требуют через суд освободить землю под ярмаркой

Сельскохозяйственная ярмарка в районе Казачьей бухты Севастополя может быть ликвидирована по решению суда, пишет ForPost.

В суде обсуждались несколько десятков торговых объектов у перекрестка улицы Лиговской и Казачинского шоссе, которые используются индивидуальными предпринимателями, а также частной компанией «Продторг-Юг».

С учетом автомобильной парковки, тротуаров и самих НТО под торговлю задействовано более 2 тыс. кв. м территории, которая по документам относится к военному городку №116.

В апреле 2019 года Севастопольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, и в феврале 2020 года павильоны в районе Казачинского шоссе были опечатаны судебными приставами.

По словам замдиректора ООО «Продторг-Юг» Николая Овсянникова, организация исполнила решение суда и перенесла объекты от охранной зоны коммуникаций. После этого компания получила необходимые документы и практически через месяц возобновила деятельность ярмарки.

Новое судебное дело началось в середине прошлого года. Теперь от частной компании и ряда предпринимателей потребовали в целом освободить территорию земельного участка с кадастровым номером: 91:02:000000:776, который по документам находится в пользовании «Крымского территориального управления имущественных отношений» Минобороны России.

Заявление военного ведомства было удовлетворено – Арбитражный городской суд Севастополя распорядился истребовать из чужого незаконного владения около 20 земельных участков, занимаемых НТО, техническими помещениями и парковкой, а также взыскать с юридических лиц госпошлину размером от 3 тыс. до 6 тыс. рублей.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost