В Белгородской области продлят на 10 дней школьные каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Белгороде «продолжает оставаться напряженной».

Школьные каникулы в Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе могут продлить до 19 января.

Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп.

«Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах, — описал он текущую ситуацию.

⠀

После обстрела 30 декабря Белгорода 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках.

⠀

Ольга Сурикова

⠀