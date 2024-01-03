В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца

Евгений родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум в 1990 году. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник «Русской весны» 2014 года.

Несмотря на то, что Евгению Евгеньевичу было 54 года, летом 2023 года он заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев.

«Евгений Евгеньевич геройски погиб, спасая боевых товарищей из-под обстрела в р-не п. Крынки Херсонской области. Будем помнить нашего героя!», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.