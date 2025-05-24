В Бельбекской долине прошла ярмарка и показ мод

Центральная поляна Бельбекской ярмарки превратилась в настоящий подиум, где зрители смогли увидеть коллекции, созданные крымскими дизайнерами. Более 15 талантливых мастеров представили интерпретации костюмов разных народов мира.

Было чем заняться и юным посетителям. Они попробовали свои силы в гончарном деле, росписи гипса и папье-маше, работе с тканью и даже ковке металла. Любители активного отдыха покатались на лошадях, каруселях и проверили свою точность в стрельбе из лука.

Мастера-ремесленники презентовали ювелирные украшения, камнерезные изделия, одежду крымских брендов, ароматы благовоний, свечи ручной работы, изделия из дерева, керамику и многое другое.

Гастрономические впечатления предоставила площадка, организованная местными фермерами и кулинарами.

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