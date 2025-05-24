В Севастополе проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры

На сцене СЦКИ состоялся концерт заслуженного коллектива народного творчества «Русь» имени П. Т. Савченкова совместно со студией фольклорной песни и народным ансамблем русской песни «Играй, гармонь!».

В зале присутствовало немало молодых зрителей, заинтересованных историей языка. Они узнали почему, например, самую красивую девушку на Руси называли «зараза». Оказывается, причина проста: настолько восхитительна была её внешность, что поражала и завораживала окружающих.

Также гостям концерта рассказали, почему первенца иногда называли «уродом». Слово вовсе не имело негативного оттенка: оно означало, что ребёнок стоял у истоков рода, несущего древние семейные традиции и наследие.

Помимо этого, программа включала массу других занимательных сведений, вызвавших неподдельный интерес аудитории.

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