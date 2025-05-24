Футбольный матч между «Севастополем» и «Ростовом-2» завершился вничью

Первый тайм принес успех хозяевам поля — они открыли счёт и ушли на перерыв победителями со счётом 1:0.
Второй тайм был полон сюрпризов. В перерыве тренерский штаб гостей произвел сразу три замены, после чего игра кардинально изменилась. Сначала футболисты нашей команды удвоили преимущество, забив второй мяч. Но гости ответили двумя эффектными голами на 70-й и 88-й минутах, обеспечив таким образом равный счет игры.
Следующая встреча футболистов «Севастополя» состоится 31 мая в Ставрополе против местной команды «Динамо».
Фото: ФК «Севастополь»