Футбольный матч между «Севастополем» и «Ростовом-2» завершился вничью

Спорт
24-05-2025

Первый тайм принес успех хозяевам поля —  они открыли счёт и ушли на перерыв победителями со счётом 1:0.

Второй тайм был полон сюрпризов. В перерыве тренерский штаб гостей произвел сразу три замены, после чего игра кардинально изменилась. Сначала футболисты нашей команды удвоили преимущество, забив второй мяч. Но гости ответили двумя эффектными голами на 70-й и 88-й минутах, обеспечив таким образом равный счет игры.

Следующая встреча футболистов «Севастополя» состоится 31 мая в Ставрополе против местной команды «Динамо».

Фото: ФК «Севастополь»

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