Севастопольцы выкладывают фото высушенного Инкерманского карьера

Отсутствие воды показало, насколько карьер завален мусором

Прошлый год выдался засушливым и в главном источнике питьевой воды Севастополя – Чернореченском водохранилище стал быстро заканчивать жизненноважный ресурс. Тогда власти города приняли решение начать подавать воду из Инкерманского карьера и озера на горе Гасфорта. Севастопольцы решили прогуляться и посмотреть, как выглядит сейчас карьер, после того, как он помог городу.

Этой зимой выпало достаточно осадков, поэтому уже в начале февраля власти прекратили забор воды из Инкермана. С декабря из карьера планировался забор воды объемом один миллион метров кубических.

Тогда вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин заверял, что для водоема эта цифра не является критической, так как уровень воды восстановится через определенное время.

В группе «Подслушано в Севастополе» социальной сети Вконтакте на днях появились фотографии нынешнего состояния Инкерманского карьера.

«Фото не передают того зрелища , которое открывается глазу при личном посещении. Сказать , что я была расстроена – ничего не сказать», – написала участница группы Мария Ткач. Ее переживания поддержали и другие севастопольцы, акцентировав внимание еще и на том, что сейчас, пока водоем осушен, неплохо бы собрать из него мусор.

Ольга Сурикова

Фото: «Подслушано в Севастополе»/vk.com