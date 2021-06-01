В День защиты детей маленьким севастопольцам бесплатно раздавали мороженое

Детям устроили настоящий праздник

В честь Дня защиты детей актив местного отделения ЛДПР дарил маленьким севастопольцам мороженое в парках, детских садах и на улицах города.

Всего, по словам организаторов акции, было роздано более тысячи стаканчиков холодного лакомства.

«Это замечательная акция, мы ее проводим много лет, в прошлом году пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений. Думаю, акция стала настоящим подарком для ребят, все, кто получил мороженое, были в восторге. Еще бы ведь мороженое – один из главных атрибутов лета и веселых каникул», — рассказала одна из организаторов акции Виктория Этенко.

Напомним, что вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев поздравил ребятишек с праздником, пожелав, чтобы у каждого ребенка было беззаботное детство и счастливая семья.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова