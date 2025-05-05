В Балаклавском районе объявлен карантин из-за клопов

В поселке Терновка под Севастополем ввели карантин на площади почти 8700 гектаров — обнаружен опасный вредитель, сосновый семенной клоп. Насекомое питается шишками хвойных деревьев и уничтожает семена, тормозя рост леса.

Клопа нашли 16 апреля, официально режим введён 23-го. Россельхознадзор уже разработал план по локализации и уничтожению вредителя. Жителям придётся соблюдать фитосанитарные меры — чтобы клоп не разнёсся дальше.

Напомним, Сосновый клоп (Leptoglossus occidentalis) — инвазивное насекомое, питающееся соком хвойных деревьев, особенно сосен. Опасен для лесов и питомников: повреждает шишки, снижает качество семян и может замедлить рост деревьев, нанося ущерб экосистеме и лесному хозяйству. Для человека безвреден, но может быть неприятным гостем в домах из-за резкого запаха.

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Дмитрий Островский