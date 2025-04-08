В Севастополе нашли опасного вредителя

На окраине села Пироговка в Нахимовском районе Севастополя обнаружили вредоносного насекомого — западного цветочного трипса. Из-за этого на площади 39 гектаров теплиц введён карантин.

Опасного вредителя нашли сотрудники Россельхознадзора во время проверки. Он поедает листья, бутоны и плоды, может поражать как овощи, так и цветы. Из-за него растения болеют, хуже плодоносят и в итоге урожай сильно падает.

Что такое западный цветочный трипс?

Это крошечное насекомое длиной всего 1–2 мм, которое питается соками растений. Оно быстро размножается и может заразить целые теплицы и поля. Борьба с ним — долгая и сложная, поэтому его внесли в список опасных карантинных вредителей по всей ЕАЭС.

Сейчас на заражённой территории действует специальный карантинный режим. Власти разрабатывают план, как уничтожить вредителя и не дать ему распространиться дальше.

Дмитрий Островский