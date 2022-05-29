Севастопольские артисты театра снялись в фильме о российских летчиках

Погибших в Сирии

В Севастополе в рамках XXXI кинофорума «Золотой Витязь» был презентован фильм «Небо» о двух военных летчиках. В его основу легли реальные события семилетней давности, произошедшие во время военного конфликта в Сирии.

В съемках фильма принимали участие артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского.

Картина режиссера Игоря Копылова рассказывает о событиях ноября 2015 года в Сирии. Тогда фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецкой ракетой. Подполковник Олег Пешков погиб, а майору Константину Мурахтину удалось выжить. Именно они стали прототипами для создания образов главных героев фильма «Небо», говорится в сюжете телеканала «НТС».

Актер театра им А.В.Луначарского Евгений Чернорай рассказал об одном комичном эпизоде во время съемок: «Самое запоминающейся момент, конечно, был, когда на плацу стояло более ста курсантов, скажем так. И всё зависело от одной собаки. Потому что собака должна была вовремя гавкать, мешать тем самым командиру. Но это, как вы знаете, не всегда получается. У животных свой мир, и это, конечно, когда сто человек жду одну собаку… Одна сцена эта снималась целый день. Одна сцена на плацу снималась целый день».

Роль Олега Сошникова исполнил известный российский актер Игорь Петренко, а главного героя в молодости – севастопольский артист театра Луначарского Виталий Омельченко.

В рамках XXXI кинофорума «Золотой Витязь» за одну неделю севастопольские зрители смогли увидеть 164 фильма, снятых в России, Германии, Индии, Сербии, Республике Беларусь – в общей сложности, в 21-й стране мира.

Ольга Сурикова