В Балаклаве в квартире прикованной к постели женщины рухнула крыша

В результате таяния снега в ночь с 24 на 25 декабря в квартире пожилой женщины, расположенной на набережной Назукина 3, провалилась крыша и рухнул потолок, сообщают «Вести Севастополь».

На помощь к жительнице разрушенной квартиры Татьяне Колесник, страдающей обструктивной болезнью лёгких, пришли волонтеры и омбудсмен Павел Буцай. А вот в управляющей компании изначально пообещали сделать ремонт после Нового года.

Правда, позже уже в департаменте городского хозяйства уточнили, что отремонтируют крышу, когда установится сухая погода.

«Дом 1917 года постройки является ОКН, ремонт кровли делали в 2005 году. В шифере есть трещина, там не открытое пространство, подтекает. На чердаке уплотнитель и шлаг из керамзита, видимо, напитался водой и в этом месте провалился. Сейчас сделали элементарные вещи, сверху положили осб, снизу приклеили полиэтилен. В настоящий момент там работает УК, невозможно залезть на кровлю, скользко, вычислить, где эта трещина невозможно. Все гнилое. Сейчас выровняется погода, подсохнет шифер и сделаем замену этого полотна. Сделали элементарные вещи, для того, что б если дождь будет — не капало в это место», — рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Напомним, ранее прокуратура Севастополя выявила нарушения в деятельности коммунальных служб по содержанию территорий населенных пунктов и придомовых территорий в период снегопадов.

Дарья Тимофеева

Фото: Вести Севастополь