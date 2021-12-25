В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 60 человек

Выписано практически столько же

В Севастополе по состоянию на 25 декабря зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

57 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 2 человека в возрасте 68 и 70 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 373 человека.

В настоящий момент выздоровели 49 371 человек, 1 822 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 25 декабря сделали прививку от коронавируса 271 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 256 591 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 25 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.