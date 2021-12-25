В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 60 человек

Выписано практически столько же
В Севастополе по состоянию на 25 декабря зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
57 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 2 человека в возрасте 68 и 70 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 373 человека.
В настоящий момент выздоровели 49 371 человек, 1 822 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 25 декабря сделали прививку от коронавируса 271 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 256 591 житель региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 25 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.