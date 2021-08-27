В Балаклаве туристка из Беларуси чуть не осталась без паспорта и денег

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции смогли по горячим следам задержать мужчину, который позарился на имущество иностранной туристки.

Инцидент произошел в одном из кафе на набережной Назукина в Балаклаве, где ужинала 24-летняя гражданка Беларуси. Девушка, уходя, забыла на столе свой паспорт, в котором были и деньги. Это заметил один из мужчин, находившихся на набережной. Он схватил документ и скрылся. Деньги забрал себе, а паспорт отдал одному из работников кафе.

Иностранка сразу обратилась в полицию. Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Деньги он не успел потратить, их вернули хозяйке.

На мужчину завели уголовное дело за кражу, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе обокрали жительницу Пермского края в туалете одного из кинотеатров города.

Ольга Сурикова