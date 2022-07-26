В Севастополе обсудили проблемы виноделов и рыбоводов

В Севастополе прошло расширенное заседание Координационного Совета отделений российского Союза промышленников и предпринимателей Южного федерального округа. Участие принял также депутат заксобрания от ЛДПР Андрей Куринов

Во время заседания обсуждались меры по долгосрочной реализации программы развития отрасли виноградарства и виноделия на ближайшие пять лет.

Также были затронуты проблемы рыбодобывающей отрасли и отрасли аквакультуры.

Кроме этого, участники заседания подняли и условия ведения внешнеэкономической деятельности.

«РСПП – это универсальная площадка, которая позволяет эффективно вырабатывать механизмы решения проблем предпринимателей. А как мы слышали сегодня их не мало. Уверен, что те отрасли, о которых шла речь, а именно виноградарство, виноделие, рыбоводство, производство аквакультур – это титульные сферы для Севастополя. Ведь вина, выращенные в терруаре Севастополь – это визитная карточка региона, поэтому, конечно, власти следует прислушаться к предпринимателям и оказать им максимальную поддержку», — уверен Андрей Куринов.

Во время совещания участники обсудили проблематику каждой отрасли. Предложения по их решению будут направлены в адрес президента Российской Федерации и профильных министерств.

Стоит отметить, что немало работы проведено депутатами ЛДПР, чтобы облегчить жизнь предпринимателям Севастополя. И речь в частности идет о простых людях, которые открыли свое дело и сталкиваются с бюрократией и волокитой.

Так, группа депутатов заксобрания Севастополя разработала и внесла изменения в закон «О налоговых ставках по отдельным налогам». Среди разработчиков поправок депутаты ЛДПР Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

Во время заседания в заксобрании Севастополя, поправки приняли единогласно, а также сам законопроект во втором чтении.

Суть поправок заключается в том, что общая ставка в 4% и 1% для отдельных категорий сельхозтоваропроизводителей продлевается на 2022 год.

Ранее на площадке севастопольского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошел совместный прием депутатом Законодательного собрания города Севастополя о ЛДПР, заместителем председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Андреем Куриновым и председателем севастопольского отделения «ОПОРА РОССИИ» Александрой Романенко, во время которого севастопольские бизнесмены получили консультацию по вопросам развития предпринимательства, а также ответы на часто интересующие предпринимателей вопросы в сфере организации бизнеса.

По всем вопросам даны разъяснения и будут направлены депутатские запросы в профильные департаменты.

Практика проведения совместных приемов предпринимателей будет продолжаться и впредь.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина