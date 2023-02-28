В Балаклаве пенсионерка изрисовала желто-синей краской лавки, столбы и Доску Почета

В Севастополе на пожилую женщину заведено уголовное дело за вандализм и повреждение инфраструктурных объектов.

62-летняя жительница Балаклавы ночью 17 февраля с помощью малярной кисти и банок с красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения и скамейки, расположенные на центральных улицах района, а также в местах отдыха граждан.

«Это вызвало значительный общественный резонанс и негодование жителей города-героя Севастополя», — подчеркнули в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас устанавливается сумма материального ущерба.

Пенсионерка призналась в содеянном правонарушении и рассказала, что наносила рисунки по политическим мотивам.

Пенсионерке грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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Ольга Сурикова