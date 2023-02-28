Американский генерал показал откуда готовится нападение на Крым

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в своих соцсетях опубликовал свое виденье наступления украинских вооруженных сил на Крым.

Он призывает дать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов по объектам на полуострове.

«Пока Россия может запускать самолеты с ракетами, беспилотники или Черноморский флот может действовать отсюда, страна никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику», — заявил военный.

Американский генерал также подчеркивает, что по этим причинам Крым должен быть захвачен до вторжения на Донбасс.

Напомним, Ходжес постоянно в своих соцсетях и в СМИ призывает дать дальнобойное оружие Украине для нанесения ударов по Крыму.