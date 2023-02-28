Пострадавшие члены экипажа буксира «Спасатель Василий Бех» признаны участниками СВО

Заксобрание Севастополя в ходе сессии 28 февраля в двух чтениях внесло изменения в закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей. Данным решением был расширен список получивших право на материальную и социальную поддержку от города и государства.

Так, депутаты признали участниками СВО членов экипажа спасательного буксирного судна СБ- 739 «Спасатель Василий Бех». Личный состав буксира 16 июня 2022 года был направлен для выполнения задач, связанных со специальной военной операции, и 17 июня в 4 утра некоторые из экипажа погибли, некоторые получили тяжелые ранения.

Кроме того, после многочисленных обращений к членам семей участников СВО теперь относятся пасынки, падчерицы, а также усыновленные дети и находящиеся под их опекунством.

Ветераны боевых действий, которые участвуют в военном конфликте на Украине, получили право уже на компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Урегулированы также проблемы с пакетом документом для бойцов СВО, чтобы его предоставление не противоречило сохранению военной тайны.

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Ольга Сурикова

Фото: fleetphoto.ru/