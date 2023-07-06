В Балаклаве ночью автобус сбил оленя

В Севастополе накануне на спуске к селу Черноречье автобус сбил оленя. Видео сбитого животного очевидцы выложили в соцсети.
Также эту информацию ForPost подтвердил помощник директора департамента природных ресурсов и экологии Андрей Тихомиров.
«Автобус ПАЗ насмерть сбил оленя благородного. На место приехали сотрудники ДПС, сотрудники Севприроднадзора, оформили необходимые документы и транспортировали труп животного в Севветцентр с целью дальнейшей утилизации», — уточнил он.
Сотрудники ДПС после проверки установят причины произошедшего и степень вины водителя.
Напомним, недавно полиция задержала двух крымчан, застреливших оленя и бросивших его в машине.
Ольга Сурикова