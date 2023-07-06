Дело на миллион: Женщина, упавшая в лифте с ребенком, пытается взыскать компенсацию

В Гагаринский районный суд Севастополя поступило гражданское дело по иску о взыскании морального вреда за ущерб, полученный при падении лифта.

Напомним, на проспекте Героев Сталинграда, 35, упал лифт, когда в нем находилась мама с дочкой. Лифт чудом совершил экстренное торможение между первым и вторым этажом. Инцидент произошел в декабре 2022 года. Женщина получила сильные ушибы, с которыми была госпитализирована и находилась на больничном. Ребенок, к счастью, физических травм не получил.

«Кто виноват, что с этим делать и подлежит ли удовлетворению требование истицы о компенсации морального вреда в размере 1000000 рублей – решит Гагаринский районный суд города Севастополя», — сообщили в пресс-службе суда.

Ольга Сурикова