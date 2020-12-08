В Севастополе предложили ввести систему KPI для работы местных депутатов

От этого и зависела бы зарплата депутатов

Вице-спикер Заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев выступил с предложением разработать систему KPI для оценки эффективности работы депутатов.

В зависимости от результатов KPI каждого отдельного депутата и должен зависеть размер его зарплаты, говорится на сайте севастопольского ЛДПР.

Парламентариев с наиболее низким уровнем KPI и вовсе следует лишать мандата – считает вице-спикер. Об этом он заявил в ходе обсуждения вопроса возвращения зарплат заместителям председателя Заксобрания и главам постоянных комитетов.

«Необходимо ввести систему проверки эффективности того или иного депутата и тех, кто ничего не делает для своих избирателей, лишать мандатов, а систему оплаты труда депутатов также грейдировать в зависимости от результатов их работы., — отметил Илья Журавлев. — Сегодня мы принимаем решение о заработных платах для заместителей председателя и глав парламентских комитетов. Завтра же нам действительно стоит задуматься о разработке нормативной базы для введения, определенного KPI для работы депутатов».

Саму идею возвращения зарплат депутатам, чьим основным местом работы является Заксобрание, вице-спикер поддержал, мотивируя это тем, что люди за качественную работу должны получать достойную зарплату.