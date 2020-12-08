В Балаклаве произошел прорыв газопровода

В этом районе велись земляные работы

Сегодня в районе Золотой Балки в Балаклаве произошёл порыв на газопроводе. Причины еще не известны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

На место происшествия оперативно выехал вице-губернатор Николай Жигулин.

На месте также работают аварийная служба ПАО «Севастопольгаз».

На сайте компании указано, что подземный газопровод высокого давления был поврежден при производстве земляных работ. Сейчас ведутся восстановительные работы.

От газоснабжения отключены улицы:Ахлестина, Лазурная, Междурядная ул и пер, Загородняя, Волгоградская, Гончарная, Молодогвардейцев, Пригородненская, 40 лет Октября, ул. и пер. Коммунаров, Ракетная, Невская ул и пр, Шелковичная, пер. Фонтанный, ул. Новикова с 41 по 51 и с 42 по 56.

О пуске газа предприятие сообщит дополнительно, пока планируется пуск не ранее завтрашнего утра.