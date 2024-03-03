В Бахчисарайском парке миниатюр появился маленький кенгуренок

В Бахчисарайском парке миниатюр маленький кенгуренок впервые покинул мамину сумку и вышел в свет.

До этого детеныш жил в маминой сумке полгода с момента рождения.

Сейчас в парке выбирают имя малышу, в комментариях в соцсетях можно предлагать свои варианты — за самое оригинальное имя полагается поощрение в качестве двух билетов в парк.

«Для новорожденного сидеть в сумке матери — комфортно и уютно, это родительский дом. Но, взрослея, кенгуренок стремится познакомиться с окружающим миром лично. Как бы ни было хорошо дома, а в миру лучше. Ну а мы его все ждали, даже погода изменилась в лучшую сторону», — отметил директор парка Виктор Жиленко.