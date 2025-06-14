В Бахчисарайском парке миниатюр появилось на свет 6 очаровательных детенышей лани

Крым
14-06-2025

Такой подарок крымчанам преподнесла природа ко Дню России.

Малыши уже чувствуют себя вполне уверенно и с большим аппетитом лакомятся материнским молоком.

«Рождение новых жителей в нашем зоопарке – это всегда радостное событие. Малыши и взрослые самки чувствуют себя замечательно. Сейчас детеныши познают мир, и совсем скоро начнут проявлять интерес к публике», – отметил директор парка Виктор Жиленко.

 

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