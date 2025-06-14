Температура воды в Черном море

Согласно последним замерам одного из мониторинговых сайтов, самое тёплое Чёрное море находится в районе Любимовки, где термометры показывают +19,3°C. На пляже «Ближний» вода самая прохладная – всего лишь +15,6°C.

На пляже Парка Победы температура воды около +16,5°C, в Голубой бухте +16,8°C. Еще теплее в Андреевке +17,1°C и в бухте Ласпи +18°C.

На остальных курортах Крыма температура воды осталась практически неизменной по сравнению с прошлой неделей:

Ялта +15.7°С,

Алушта +16.3°С,

Судак +16.5°С,

Феодосия +16°С,

Николаевка +17.9°С,

Евпатория +17.5°С,

Мирный +17.3°С,

Тарханкут +17.1°С.

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