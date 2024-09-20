В «Артеке» достраивают лагерь-тысячник «Солнечный»

Строительство нового здания и реконструкция лагеря «Солнечный» проводят в рамках госпрограммы. Сейчас строители приступили к внутренним работам.

«Солнечный» станет десятым по счету лагерем Международного детского центра. На его территории будет центр инновационно-образовательных технологий для общего и дополнительного образования, реализации программ смен.

Планируется, что всего в комплексе смогут проходить обучение более 1000 детей одновременно. В новом центре появятся амфитеатр, современные артистические и репетиционные залы и многое другое. Также на территории лагеря специалисты строят два спальных корпуса на 500 мест.

Завершить строительство планируют к празднованию столетнего юбилея «Артека» в 2025 году.