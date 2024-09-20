ПСБ поддержал III Всероссийскую конференцию «Недвижимость Крыма»

Севастополь, 20 сентября. ПСБ выступил генеральным партнером III Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы». Она прошла в Ялте и собрала порядка 400 человек из разных регинов страны – риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов.

«ПСБ участвует в реализации большинства льготных программ жилищного кредитования. Особой популярностью у крымчан и севастопольцев пользуются семейная, военная и ИТ-ипотеки. Также мы отмечаем рост спроса на кредитование индивидуального жилищного строительства и покупку квартир в новых регионах по комфортной ставке 2% годовых. Помимо ипотечных продуктов ПСБ предлагает широкую линейку услуг застройщикам и агентам по недвижимости. Об этих и других возможностях сотрудничества банка и профессиональных игроков отрасли мы как раз и говорили в ходе деловой программы конференции», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

В этом году перечень отраслевых вопросов, поднимаемых на конференции, был расширен. Участники обсудили цифровизацию недвижимости и строительства, внедрение передовых ИТ-технологий и программных решений, новые вызовы, стоящие перед банками и застройщиками, тренды развития рынка ИЖС.

«Мы видим большую заинтересованность коллег из других регионов в налаживании долгосрочных деловых контактов с риэлторским сообществом Крыма. Личное общение, обмен опытом и интеграция лучших профессиональных практик способствуют развитию рынка недвижимости на полуострове, позволяют узнать о его перспективных нишах в свете федеральных программ и инвестиционных проектов», – подчеркнул Руслан Маринуца, председатель оргкомитета конференции.