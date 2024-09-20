ПСБ в Севастополе провел для молодежи мастер-класс по лидерству

Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян, победитель конкурса Лидеры России-2020, провел для активистов регионального отделения «Движения первых» мастер-класс «Эффективный руководитель».

Какими качествами должен обладать настоящий лидер? На чём строятся взаимоотношения в коллективе и как мотивировать команду? Эти и многие другие вопросы ребята обсудили в ходе живой дискуссии. Арсен Тананян рассказал о своей карьере в банковском секторе и поделился секретами личной эффективности.

Подобные встречи с молодежью ПСБ в Севастополе проводит регулярно. Сотрудники банка являются постоянными лекторами Всероссийского общества «Знание» и в рамках совместной работы организуют просветительские мероприятия, посвященные финансовой грамотности, кибербезопасности, развитию лидерских качеств и управленческих навыков.

«Есть расхожее мнение, что лидерами не рождаются, ими становятся. И я полностью разделяю этот нарратив. Лидерские качества можно и даже нужно формировать уже с юного возраста. Через десять-пятнадцать лет сегодняшние подростки уже станут руководителями, поэтому мы всегда с удовольствием откликаемся на подобные приглашения и с радостью делимся лучшими управленческими практиками, накопленными в банке ПСБ», – отметил Арсен Тананян.