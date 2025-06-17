В Артбухте Севастополя нужен морской фонтан

Такое предложение прозвучало сегодня в ходе градсовета по обсуждению комплексной застройки территории возле здания ЦКБ «Черноморец» на площади Лазарева.

В частности, президент местного Союза строителей Александр Лившиц отметил, что на месте уже бывшего «Дельфинария» актуально было бы разместить морской фонтан.

«Для того, чтобы это все разобрать (дельфинарий в Артбухте-ред), там надо денег вообще немерено. А вот если вот в этом месте, где огороженная сама чаша, сделать наконец-то морской фонтан в Севастополе, то там три вида обзора, то есть струи, все это будет очень красиво выглядеть. И даже лучше, чем на Приморском бульваре. То есть там готовое место», — предложил Лившиц.

На что губернатор Михаил Развожаев ответил, что пока что в проекте на этом месте создание городского морского бассейна. Но признал, что Артбухте нужен морской фонтан и в дальнейшем при ее реконструкции он будет предусмотрен.

Ольга Сурикова

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