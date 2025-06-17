Какие вопросы вызвал проект реконструкции ЦКБ «Черноморец»

17 июня в Севастополе на заседании архитектурно-градостроительного совета одобрили проект комплексного развития территории в границах улицы Воронина и проспекта Нахимова, в районе площади Лазарева. Речь идёт о приспособлении для современного использования зданий и участков по адресам: ул. Большая Морская, 1 / пр. Нахимова, 21, 19, ул. Воронина, 10 в рамках превращения здания ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекст.

Проект подготовило архитектурное бюро «Основа» по техническому заданию правительства Севастополя. Главные акценты — воссоздание «дома Кондакова» на месте бывшего магазина «Детский мир» на проспекте Нахимова, 19, снос новоделов, не соответствующих облику исторического поселения, и реставрация здания ЦКБ «Черноморец», имеющего статус объекта культурного наследия.

Что будет построено и восстановлено

На месте бывшего «Детского мира» появится апарт-отель на 22 номера с рестораном. Само здание советского периода будет демонтировано как диссонирующее и не входящее в предмет охраны исторического поселения. Кроме того, в здании «Черноморца» планируется ещё один отель на бутик-отель на 59 номер, вместо новодела на улице Воронина планирвется строителся основго гостиничного комплекса на 115 номеров. Всего предусмотрены две подземные парковки — по 40 машино-мест каждая.

«Это не будет просто стилизация. Мы восстанавливаем исторический облик фасада максимально достоверно, вплоть до декоративных элементов. Внутри — современная начинка», — пояснил представитель разработчика Максим Срецкис.

Директор Детской художественной школы Александр Бурцев отметил, что при всей привлекательности восстановленного дома Кондакова, в контексте окружающей застройки он может выглядеть несоразмерным: «Он хороший, красивый, но в этом месте может выглядеть игрушечкой. Надо подумать, не будет ли он теряться».

Одновременно он указал на положительный эффект: при разборе панорам улицы стало видно, что здание работает как визуальный ориентир, особенно со стороны улицы Айвазовского.

Он также поставил более общий вопрос о перегрузке центра зданиями и утрате «воздуха» между ними: «Город должен дышать. Не стоит застраивать всё до предела. Пространства между зданиями тоже имеют ценность — как, например, просвет от главпочтамта на Большой Морской».

Спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев предложил подумать над тем, как воссоздаваемый дом Кондакова будет вписываться в архитектурную ткань центральной части города. В частности — как визуально его «связать» с расположенным поблизости музеем имени Крошицкого:

«Была мысль, чтобы связать его визуально с музеем Крошицкого. Он выполнен немного в другом стиле, но можно было бы использовать близкие оттенки или материалы, чтобы подчеркнуть историческую эпоху. Это не догма — просто предложение». Он подчеркнул, что это пока лишь идея для обсуждения, а не утверждённое решение.

Что сохраняется

Отдельное внимание уделено зданию ЦКБ «Черноморец», расположенного по адресу Большая Морская, 1 / Нахимова, 21. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Проект предполагает его реставрацию с сохранением внешнего облика и возможной адаптацией внутренних помещений под современные функции.

Также в границы обсуждаемой территории входит здание по улице Воронина, 10 — оно не имеет охранного статуса, но вызывает вопросы у архитекторов. Вариант с надстройкой мансардного этажа будет рассмотрен после технического обследования здания.

Бурцев также предложил отказаться от мансардного этажа в новом гостиничном здании, которое появится на месте «Детского мира»:

«В советские времена там шло понижение, и верхний этаж сейчас выглядит лишним. Даже если он вписывается по высоте — он визуально давит».

Президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц выразил обеспокоенность будущим исторических зданий и акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода:

«Мы видим, что проект старается сохранить историческую ткань. Но крайне важно, чтобы каждый собственник в пределах КРТ был включён в процесс, а объекты не остались недоделанными. История с ЦКБ — яркий пример: здание ценно, но требует полной архитектурной доработки».

Кто будет инвестором

Как пояснил замгубернатора Севастополя Максим Жукалов, на данный момент инвестор проекта отсутствует, так как реализация будет идти по механизму комплексного развития территории (КРТ). После подготовки правовых документов и утверждения параметров на заседании правительства будет объявлен конкурс.

«Говорить о конкретном инвесторе сейчас преждевременно. Мы только запускаем юридическую процедуру. Все правообладатели недвижимости в пределах КРТ будут уведомлены, у них будет возможность поучаствовать. Если не договорятся между собой — тогда будет объявлен открытый конкурс», — сообщил Жукалов.

Также он уточнил, что в случае отказа собственников от участия в механизме КРТ возможен выкуп объектов по рыночной стоимости:

«В этом случае будет действовать процедура, аналогичная изъятию под государственные нужды — только на основании оценки и в рыночных рамках», — отметил он.

Подготовка технической документации займёт ориентировочно 3–4 месяца, после чего возможен запуск конкурсных процедур.

Градсовет — за развитие центра, но с балансом

Хотя проект касался конкретного квартала, в ходе обсуждения прозвучали предложения выйти за рамки и рассмотреть более широкое переосмысление центральной части города. В частности, Лившиц предложил создать пешеходную ось от проспекта Нахимова к Артбухте с выходом к Институту океанологии:

«Если сделать нормальный спуск с выходом к набережной и, например, оборудовать его эскалатором, мы получим живую городскую ось. Это даст новый импульс для центра».

Он также напомнил о ранее обсуждавшийся идее морского фонтана в Артиллерийской бухте — как потенциальной яркой достопримечательности:

«Центру города нужен зрелищный акцент. Установка фонтана — один из таких элементов. Это оживит прибрежную часть».

Эти инициативы не вошли в повестку текущего градсовета, но вызвали интерес у архитекторов и могут быть вынесены на отдельное рассмотрение в будущем. Максим Срецкис пообещал, что фонтан сделают внутри двора нового гостиничного комплекса.

Губернатор поддержал проект

Заседание завершил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что архитекторы учли все замечания, прозвучавшие на предыдущем градсовете, и теперь проект можно считать проработанным.

«Мы увидели качественный шаг вперёд: есть уважение к исторической среде, есть чёткая структура, понятная логика. И главное — появляется шанс воссоздать «дом Кондакова», убрать советский новодел и сделать центр города достойным», — сказал Развожаев.

Таким образом, Севастополь делает большой и радикальный шаг к системному обновлению центра — не точечными застройками, а в рамках комплексной концепции, которую активно продвигают городские власти.

Дмитрий Островский

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