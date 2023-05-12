Сегодня в Севастополе будут уничтожать бомбу на территории СТ

Происшествия
12-05-2023
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Севастопольские пиротехники МЧС России 12 мая уничтожат на месте бомбу времен ВОВ, найденную в СТ «Черноморец».

Взрывоопасный предмет был обнаружен на открытом пространстве в СТ. 

По результатам обследования предмета и изучения обстановки специалисты установили: бомба немецкого производства SD-2 массой 2 килограмма, ее состояние и тип взрывателя не позволяют выполнить перевозку. Принято решение о проведении работ, направленных на уничтожение взрывоопасного предмета непосредственно на месте обнаружения, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Работы планируется завершить до 16:00.

Ольга Сурикова

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